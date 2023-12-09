Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси за помощь в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа, сообщает пресс-служба Кремля.
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