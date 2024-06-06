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Наёмник ВСУ из Колумбии добровольно сдался в плен российским военным

Наёмник ВСУ из Колумбии добровольно сдался в плен российским военным

Российские бойцы в зоне спецоперации взяли в плен очередного наёмника, воюющего на стороне ВСУ. ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо информации Минобороны России в плен попал колумбиец Ангель Карденас Монтилла .

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