Российские бойцы в зоне спецоперации взяли в плен очередного наёмника, воюющего на стороне ВСУ. ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо информации Минобороны России в плен попал колумбиец Ангель Карденас Монтилла .
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