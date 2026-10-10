Таджичку с дипломом врача приняли на работу в поликлинику Москвы. Это страшно, но такие «профессионалы» будут лечить россиян

Забудьте про скучные медицинские справочники и унылые лекции по анатомии. Сегодня у нас на повестке дня настоящий прорыв в отечественном здравоохранении: столичная поликлиника пополнилась дипломированным специалистом, которая готова лечить не банальное ОРВИ, а коварных демонов.
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Да настоящих врачей днем с огнем не сыщешь,они и русские такие же
ЧТО москвичи испугались? а ничего что такие уже давно по всей России работают? и они уже граждане России
пусть идёт работать в псих больницу или просто уборщицей
Ух ты! Какой ценнейший специалист. Врачей в России что ли дефицит? Затулло до такого не додумался
Вброс какой то левый. Автор тты ещё обрежь ролик с камланием шамана и расскажи, что это столичный врач.