ЕС добавил в санкции Дегтярева, Гуцериева и Табака

Европейский Союз внес в санкционный список предпринимателя Михаила Гуцериева, министра спорта России Михаила Дегтярева и Владимира Табака, руководителя АНО "Диалог" и Международной ассоциации по фактчекингу.
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