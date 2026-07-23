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Царьград

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ЕС добавил в санкции Дегтярева, Гуцериева и Табака

ЕС добавил в санкции Дегтярева, Гуцериева и Табака

Европейский Союз внес в санкционный список предпринимателя Михаила Гуцериева, министра спорта России Михаила Дегтярева и Владимира Табака, руководителя АНО "Диалог" и Международной ассоциации по фактчекингу.

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