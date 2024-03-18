Никита Кологривый сделал громкое заявление на встрече с фанатами: «Вынужден покинуть…»

Никита Кологривый уже не раз резко высказывался на публику. Он негативно охарактеризовал Сашу Бортич из-за отсутствия высшего актерского образования, подверг критике Абдулова и Смоткуновского, и даже умудрился поругаться в прямом эфире на Первом канале с Гордоном в передаче «Закрытый Показ».
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