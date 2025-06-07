Психиатр Шуров назвал конфликт Трампа и Маска столкновением двух нарциссов

Психотерапевт Василий Шуров допустил в диалоге с aif.ru, что президент США Дональд Трамп может ударить по финансам американского миллиардера, экс-руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска в ходе их публичного противостояния.
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