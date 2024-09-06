Захарова: примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может

Никакого примерения с теми спортсменами, которые поддерживают Украину, невозможно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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