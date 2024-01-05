На портале госуслуг появится сервис для бывших заключенных

В 2025 году на портале госуслуг появится сервис для социальной помощи бывшим осужденным. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова.
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