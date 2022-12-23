Еще 11 пунктов сбора новогодних подарков «Москва помогает» открылись в столице

Москвичи уже отметили удобство расположения точек В Москве заработали еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает», рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Москвичи уже отметили удобство расположения точек В Москве заработали еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает», рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Свежие комментарии