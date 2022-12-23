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Еще 11 пунктов сбора новогодних подарков «Москва помогает» открылись в столице

Еще 11 пунктов сбора новогодних подарков «Москва помогает» открылись в столице

Москвичи уже отметили удобство расположения точек В Москве заработали  еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает»,  рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

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