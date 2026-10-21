Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что видел по телевизору известную женщину, которую на Украине хотят отправить в тюрьму за критические замечания в адрес Зеленского и заявления о том, что «наши мужчины умирают».
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