Хорошее самочувствие не всегда означает, что организм работает без нарушений. Некоторые изменения долго не вызывают заметных симптомов, поэтому ежегодное профилактическое обследование помогает увидеть их на раннем этапе.
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