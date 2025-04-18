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Александр Разуваев: Газовый ОПЕК будет ответом на де-факто созданный в ЕС картель импортеров

Александр Разуваев: Газовый ОПЕК будет ответом на де-факто созданный в ЕС картель импортеров

﻿﻿Россия и Катар подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы стоимостью 2 млрд долларов Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подчеркнул, что расширит сотрудничество с суверенным фондом благосостояния Qatar Investment Authority (QIA), сосредоточившись на проектах в сфере технологий, здравоохранения и добычи полезных ископаемых.

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