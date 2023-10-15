Краспедию ценят за необычный внешний вид. Она цветет цветками-бубенчиками, которые имеют округлую форму.
Краспедия
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Краспедию ценят за необычный внешний вид. Она цветет цветками-бубенчиками, которые имеют округлую форму.