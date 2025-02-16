1717300532157895730.jpgВнучки развалившего СССР и советскую экономику Горбачева ради спасения бизнеса в Германии торговали водкой Zelensky и переводили деньги украинцам.
Внучки Горбачева торгуют водкой Zelensky
Комментарии
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Татьяна Семченко
Дед продавал Родину, внучки - водку.
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7 час.
Наталия Кузнецова
Какая пошлятина! Не знают слова "позор"...
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6 час.
Юрий Вахрушев
Две шлюшки-горбачушки... яблоко от яблони недалеко падает.
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4 час.
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