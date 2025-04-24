Трамп уклонился от ответа на вопрос о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп предпочёл отложить ответ на вопрос о новых санкциях против России. Он заявил, что прокомментирует эту тему через неделю, когда прояснится ситуация с договорённостью по Украине.
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