Тренер по речи Каспарова: говорите медленнее, чтобы избежать слов-"паразитов"

Слова-"паразиты" нужны человеку, так как это лексические "костыли" — мы на них опираемся, когда формулируем мысль, но когда мы произносим их слишком часто, они начинают мелькать ярким огоньком, привлекая внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии