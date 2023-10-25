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Тренер по речи Каспарова: говорите медленнее, чтобы избежать слов-"паразитов"

Тренер по речи Каспарова: говорите медленнее, чтобы избежать слов-"паразитов"

Слова-"паразиты" нужны человеку, так как это лексические "костыли" — мы на них опираемся, когда формулируем мысль, но когда мы произносим их слишком часто, они начинают мелькать ярким огоньком, привлекая внимание.

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