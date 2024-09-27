Источники сообщили об ударе в Израиле в район, где живёт беглый певец-иноагент Андрей Макаревич*. Понадобились секунды, чтобы узнать о самочувствии музыканта.
"В Израиле прилёт в район, где живёт Макаревич*": Понадобились секунды, чтобы найти певца
Комментарии
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Лев Добрый
НА ЭТОТ РАЗ ПОВЕЗЛО УРОДУ!😱😜
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20 час.
Бендер Задунайский
Да он уже давно с "пулей" в голове
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19 час.
Svetlana Kuzmina
"Однако ни один из них публично не осудил геноцид Палестины и Ливана, который устроил Израиль..." Потому что они понимают, что если только раскроют рот в поддержку Палестины и Ливана, выгонят из Израиля навсегда и отберут последние гроши, а в России можно было раскрывать свой поганый рот безнаказанно.
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16 час.
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