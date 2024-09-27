"В Израиле прилёт в район, где живёт Макаревич*": Понадобились секунды, чтобы найти певца

Svetlana Kuzmina

"Однако ни один из них публично не осудил геноцид Палестины и Ливана, который устроил Израиль..." Потому что они понимают, что если только раскроют рот в поддержку Палестины и Ливана, выгонят из Израиля навсегда и отберут последние гроши, а в России можно было раскрывать свой поганый рот безнаказанно.