Добрый Мир
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Добрый Мир

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"В Израиле прилёт в район, где живёт Макаревич*": Понадобились секунды, чтобы найти певца

"В Израиле прилёт в район, где живёт Макаревич*": Понадобились секунды, чтобы найти певца

Источники сообщили об ударе в Израиле в район, где живёт беглый певец-иноагент Андрей Макаревич*. Понадобились секунды, чтобы узнать о самочувствии музыканта.

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Комментарии
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Лев Добрый
НА ЭТОТ РАЗ ПОВЕЗЛО УРОДУ!😱😜
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20 час.
Бендер Задунайский
Да он уже давно с &quot;пулей&quot; в голове
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19 час.
Svetlana Kuzmina
&quot;Однако ни один из них публично не осудил геноцид Палестины и Ливана, который устроил Израиль...&quot;                                           Потому что они понимают, что если только раскроют рот в поддержку Палестины и Ливана, выгонят из Израиля навсегда и отберут последние гроши, а в России можно было раскрывать свой поганый рот безнаказанно.
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16 час.

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