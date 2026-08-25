Российские борцы с триумфом вернулись с молодежного чемпионата мира

Россияне — триумфаторы молодежного первенства мира по вольной борьбе — вернулись на Родину. На встрече в московском аэропорту они поделились впечатлениями от побед и рассказали о чувствах, какие испытали, выступая под национальным флагом и с гимном.
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