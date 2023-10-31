В Новосибирской области в борьбе с незаконным вывозом мусора помогает фото и видеофиксация

Проект по предотвращению образования свалок методом видеофиксации правонарушителей и выставления им административных штрафов реализован министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с министерством цифрового развития и связи региона по поручению заместителя Губернатора Сергея Сёмки.
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