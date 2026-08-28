Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Где хотим, там и купаемся!»: мигрантки с детьми устроили в фонтане банный день. С собой принесли мыло, шампунь и полотенца

«Где хотим, там и купаемся!»: мигрантки с детьми устроили в фонтане банный день. С собой принесли мыло, шампунь и полотенца

Новосибирск, обычное августовское утро. У здания Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) жизнь шла своим чередом.

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Комментарии
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алекс кузь
В стране нет помывочных кабин и туалетов. Дикие люди проще решают проблему. Они делают по факту. При каждрм особняке должны быть благотворительеые общественные места.
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4 н.
л
людмила
алекс кузь
В стране нет помывочных кабин и туалетов. Дикие люди проще решают проблему. Они делают по факту. При каждрм особняке должны быть благотворительеые общественные места.
Нечего по свету мотаться. Дома пусть моются. Сначала их помой благотворительно, потом накорми и спать уложи. А они будут отдыхать и плодиться. Так по-вашему? К себе приглашайте.
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4 н.
ИИ
Иван Иванов
СО ВСЕМИ ЧУРКАМИ-ТОЛЬКО ТАК!!!!
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4 н.