«Где хотим, там и купаемся!»: мигрантки с детьми устроили в фонтане банный день. С собой принесли мыло, шампунь и полотенца

В стране нет помывочных кабин и туалетов. Дикие люди проще решают проблему. Они делают по факту. При каждрм особняке должны быть благотворительеые общественные места.

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людмила

алекс кузь В стране нет помывочных кабин и туалетов. Дикие люди проще решают проблему. Они делают по факту. При каждрм особняке должны быть благотворительеые общественные места.

Нечего по свету мотаться. Дома пусть моются. Сначала их помой благотворительно, потом накорми и спать уложи. А они будут отдыхать и плодиться. Так по-вашему? К себе приглашайте.