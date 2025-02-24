В России прогнозируют снижение числа новых торговых центров

В России может открыться вдвое меньше торговых центров по итогам 2025 года. Как пишет «Коммерсантъ», планируется начало работы только 13 таких магазинов среднего размера — площадью от 25 тысяч до 40 тысяч квадратных метров.
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