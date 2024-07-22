Samsung отказывается от SoC Qualcomm в своих флагманах — вместо них будет MediaTek. Galaxy Tab S10 Ultra 5G засветился в Geekbench

Слухи о том, что Samsung может оказаться от использования топовых однокристальных систем Qualcomm в своих флагманских планшетах нового поколения, получили подтверждение: в базе Geekbench засветился пока ещё не представленный официально планшет Galaxy Tab S10 Ultra 5G, и в основе его лежит SoC MediaTek Dimensity 9300+ (на это указывает GPU Mali-G720-Immortalis MC12, указанный в характеристиках).