Samsung отказывается от SoC Qualcomm в своих флагманах — вместо них будет MediaTek. Galaxy Tab S10 Ultra 5G засветился в Geekbench

Слухи о том, что Samsung может оказаться от использования топовых однокристальных систем Qualcomm в своих флагманских планшетах нового поколения, получили подтверждение: в базе Geekbench засветился пока ещё не представленный официально планшет Galaxy Tab S10 Ultra 5G, и в основе его лежит SoC MediaTek Dimensity 9300+ (на это указывает GPU Mali-G720-Immortalis MC12, указанный в характеристиках).
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