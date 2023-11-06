Россиянам дали советы по экономии при подготовке автомобиля к зиме

Во многих регионах России у автовладельцев еще есть время, чтобы подготовить свои автомобили к зиме. Эти процедуры могут быть связаны с дополнительными расходами, но эксперты настаивают на том, что это лучше сделать заранее, чтобы избежать значительных затрат на дорогостоящий ремонт в будущем.
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