Россиянам дали советы по экономии при подготовке автомобиля к зиме

Во многих регионах России у автовладельцев еще есть время, чтобы подготовить свои автомобили к зиме. Эти процедуры могут быть связаны с дополнительными расходами, но эксперты настаивают на том, что это лучше сделать заранее, чтобы избежать значительных затрат на дорогостоящий ремонт в будущем.