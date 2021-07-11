Мы пытались дать понять России, что открыты к диалогу, но мы натолкнулись на непробиваемую стену.

Политика как она естьПолитикаМы пытались дать понять России, что открыты к диалогу, но мы натолкнулись на непробиваемую стену. Еще вчера она жарила котлеты, а сегодня, она танцует на политической сцене под аккомпанемент польско-литовского пианино.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМедбратАнекдот из Сети: "Навальный, глядя на Тихановскую, думает: ""Надо было ехать не в Германию, а в Литву. Сейчас бы рассекал с корочками Президента России!"""Сергей ТоропчинГеннадий БережновИгра продолжается. Запад доволен что нашёл "президента " Белоруссии, а Света довольна, что её кормят поят, да ещё и микрофон дают почитать их сочинения. Только вот а что дальше то? Думает ли она, видимо, но ответа не находит и идёт далее!ольга решетниковаВряд ли отправят в Белоруссию Свету. Есть ведь другие варианты ее использования. Можно устроить показательное "убийство сотрудниками КГБ", можно Новичком отравить. Надеюсь, работа по выходу из ситуации на Западе ведется.Комментировать
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