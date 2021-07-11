Политика как она есть

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Мы пытались дать понять России, что открыты к диалогу, но мы натолкнулись на непробиваемую стену.

Мы пытались дать понять России, что открыты к диалогу, но мы натолкнулись на непробиваемую стену.

Еще вчера она жарила котлеты, а сегодня, она танцует на политической сцене под аккомпанемент польско-литовского пианино.

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Медбрат
Анекдот из Сети: "Навальный, глядя на Тихановскую, думает: ""Надо было ехать не в Германию, а в Литву. Сейчас бы рассекал с корочками Президента России!"""
Сергей Торопчин
Геннадий Бережнов
Игра продолжается. Запад доволен что нашёл "президента " Белоруссии, а Света довольна, что её кормят поят, да ещё и микрофон дают почитать их сочинения. Только вот а что дальше то? Думает ли она, видимо, но ответа не находит и идёт далее!
ольга решетникова
Вряд ли отправят в Белоруссию Свету. Есть ведь другие варианты ее использования. Можно устроить показательное "убийство сотрудниками КГБ", можно Новичком отравить. Надеюсь, работа по выходу из ситуации на Западе ведется.

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