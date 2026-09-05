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Zero Hedge

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COSCO Denies US Claims Its Container Ships Serve As Beijing's Global Spy Network

COSCO Denies US Claims Its Container Ships Serve As Beijing's Global Spy Network

COSCO Denies US Claims Its Container Ships Serve As Beijing's Global Spy Network China's state-owned shipping giant COSCO rejected a report published last week alleging that the company had concealed advanced surveillance equipment aboard its cargo ships to monitor US military communications near the coastlines of target nations, including the US.

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