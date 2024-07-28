Ирина Смолина отправила открытку «Морской почты» «Петербургского дневника»

Заслуженная артистка России Ирина Смолина в День Военно-морского флота стала гостьей «Морской почты» «Петербургского дневника» Сегодня - заключительный день работы «Морской почты» «Петербургского дневника» на Якорной площади в Кронштадте.
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