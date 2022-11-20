В международный мужской день сразу два генерала из стран НАТО повели себя по-мужски. Они сделали несколько заявлений по поводу поведения Киева, после чего их непременно обвинят в русофилии с, возможно, очень тяжелыми карьерными последствиями.
В международный мужской день сразу два генерала из стран НАТО повели себя по-мужски. Они сделали несколько заявлений по поводу поведения Киева, после чего их непременно обвинят в русофилии с, возможно, очень тяжелыми карьерными последствиями.
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