Русская весна

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Как два натовских генерала пошли против Киева

Как два натовских генерала пошли против Киева

В международный мужской день сразу два генерала из стран НАТО повели себя по-мужски. Они сделали несколько заявлений по поводу поведения Киева, после чего их непременно обвинят в русофилии с, возможно, очень тяжелыми карьерными последствиями.

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