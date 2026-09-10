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Происшествия

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В посёлке Суксун Пермского края сотрудник полиции помог жильцам двух домов на пожаре

В посёлке Суксун Пермского края сотрудник полиции помог жильцам двух домов на пожаре

6 сентября около 4 утра инспектор дорожно-патрульной службы отделения МВД России «Кишертское» возвращался на личном автомобиле со службы домой в посёлок Суксун.

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