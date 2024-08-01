Индекс деловой активности Китая Caixin PMI сигнализирует об ухудшении ситуации в производственном секторе

В июле индекс деловой активности в промышленности Китая Caixin впервые за девять месяцев упал в зону сокращения, подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются политические руководители в попытке оживить экономику, пишет Morningstar.
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