Царьград Roman Naumov/Globallookpress В Кургане Минюст взялся за диаспоры. Накануне закрыли узбекскую диаспору "Ташкент", в стадии ликвидации - ещё несколько организаций, связанных с объединением уроженцев конкретных регионов.
В Зауралье массово ликвидируют диаспоры - СМИ
Комментарии
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Evgenija Palette
Им, тем, кто живет за Уралом, БЕСПОКОИТЬСЯ НАДО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ... ЭТИ ТВАРИ, ВООРУЖЕННЫЕ АНТИРОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДОЙ (включая их недоносков) НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ СЧИТАЮТ ЗАУРАЛЬЕ СВОЕЙ ЗЕМЛЕЙ... Так что, ребята, БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ... Избавляйтесь от этой нечисти... Диаспоры, а потом - садики и школы, чтобы эти неграмотные "замоташки" не учили наших учителей, как надо накрыть достархан... ( нарочно не придумаешь, какая НАГЛОСТЬ!)...
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16 час.
Авас Анекак
да вешать надо черожопых всех
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13 час.
юф
юра федулов
Похоже, Жога заработал! Дай то Бог!
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2 час.
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