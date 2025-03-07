В Зауралье массово ликвидируют диаспоры - СМИ

Evgenija Palette

Им, тем, кто живет за Уралом, БЕСПОКОИТЬСЯ НАДО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ... ЭТИ ТВАРИ, ВООРУЖЕННЫЕ АНТИРОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДОЙ (включая их недоносков) НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ СЧИТАЮТ ЗАУРАЛЬЕ СВОЕЙ ЗЕМЛЕЙ... Так что, ребята, БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ... Избавляйтесь от этой нечисти... Диаспоры, а потом - садики и школы, чтобы эти неграмотные "замоташки" не учили наших учителей, как надо накрыть достархан... ( нарочно не придумаешь, какая НАГЛОСТЬ!)...