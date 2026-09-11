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ЕС утвердил 6,1 млрд евро на дроны и ракеты для Украины

ЕС утвердил 6,1 млрд евро на дроны и ракеты для Украины

Еврокомиссия профинансирует поставку дронов и ракет-перехватчиков PAC-3 для Украины на сумму 6,1 млрд евро.

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