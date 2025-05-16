В ГД призвали пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов подчеркнул необходимость пересмотра существующих правил и механизмов по возвращению отопления в жилые помещения при внезапных похолоданиях.
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