Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    пробежал по поверхности, уткнувшись в конкретного депутата, а обощающих выводов в отношении работы МВД не сделал. а ч...ХОТИТЕ ПРО МИГРАН...
  • Александр Маркитанов
    БеспределХОТИТЕ ПРО МИГРАН...
  • Александр Ильиных
    Кстати я в свое время побывал от Колымы до Воркуты добровольно, чудесные места хоть и суровые, там работы для таких к...Власти США не мог...

Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

Это же как надо достать людей, чтобы уже польские фермеры просили Путина навести порядок в Европе, от Украины до Брюсселя

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) Почему ук-цы в Польше терпят не.гативное отношения поляков к себе - рассказала польская ук-нка Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране сейчас официально находятся от 2 до 2,5 млн ук-цев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Светлана Касьянова
Статья очень понравилась!
Ответить
22 час.
Наталия
Отлично! Пусть теперь гордые польские панове сравнят свою жизнь в СЭВ под защитой СССР и существование в ЕС, под эгидой США,  и почувствуют всю разницу.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх