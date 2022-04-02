Лео Бокерия дал простой совет для здоровья и долголетия

Знаменитый академик, кардиохирург и президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия уверен, что многие болезни сердца и прочие проблемы со здоровьем можно предотвратить, если не засиживаться долго на одном месте и ежедневно проходить около 10 тысяч шагов.