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  • Дмитрий Алексеевич
    Чтобы этот пиндос сожрал там все наши продукты? Доставка их туда обходится слишком дорого!Рогозину не понра...
  • alla akopian
    уберите этого дурня и вообще не о чем вести переговоры ,тебя оскорбляют и со всех сторон гадят,а ты еще рядом сидишь ...Мединский оценил ...
  • Александр Лесков
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Лео Бокерия дал простой совет для здоровья и долголетия

Лео Бокерия дал простой совет для здоровья и долголетия

Знаменитый академик, кардиохирург и президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия уверен, что многие болезни сердца и прочие проблемы со здоровьем можно предотвратить, если не засиживаться долго на одном месте и ежедневно проходить около 10 тысяч шагов.

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