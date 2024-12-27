Виктор Анисимов И всё таки я был прав когда писал о том что Россию накрывает волна террористических атак.
И всё таки я был прав, Россию накрывает волна террора
Комментарии
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Виктор Кирпичников
Это призыв совершить преступление, или как это понимать?
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4 час.
Ингерман Ланская
не напрягай единственную извилину - сломается!
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2 час.
Иван Иванов
Это призыв не отвечать мерзости хохлячей. Ей как гривну в рот засунут, так строчит на всех сайтах подобное. Старая подруга. Еще у нее два друга было, наверное уже гниют в земле, "заХыстныки"
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1 час.
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