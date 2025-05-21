Бастрыкин предложил перенести на бизнес издержки по мигрантам

alik3456 Джексон На то они и дуры, что ни могт ничего хорошего предложить.

Александр Шипилов Большой вопрос к "Единой России" и к Володину, кто Вы господа русские или туземцы? По видимому так, если тысячами завозите и сажаете на бюджет иноземцев, они Вам родственники. А Россияне страдают, и стонут от беспределов туземцев. Надо лишить Вас Российского гражданства,.Почему Вам не нравится умное предложение Бастрыкина ???? Депутатский запрос России..