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Бастрыкин предложил перенести на бизнес издержки по мигрантам

Бастрыкин предложил перенести на бизнес издержки по мигрантам

Царьград Фото: Олег Рукавицын Если какой-то бизнесмен в России считает, что ему без мигрантов никак не обойтись, то пусть он и берёт на себя все издержки по пребыванию у нас этих «иностранных специалистов».

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Комментарии
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alik3456 Джексон
На то они и дуры, что ни могт ничего хорошего предложить.
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6 час.
Александр Шипилов
Большой вопрос к &quot;Единой России&quot; и к Володину, кто Вы господа русские или туземцы? По видимому так, если тысячами завозите и сажаете на бюджет иноземцев, они Вам родственники. А Россияне страдают, и стонут от беспределов  туземцев. Надо лишить Вас Российского гражданства,.Почему Вам не нравится умное  предложение Бастрыкина ???? Депутатский запрос России..
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1 час.
Анатолий Витушкин
Действия Правительства в мигрантской политике привели к тому, что гражданеи России потеряли ощущение безопасности в собственной стране. Девушек похищают, насилуют и убивают, выступающим русским парням в защиту  суды впаивают превышение самообороны и отправляют  на зону; детей приходится в школу сопровождать и из школы встречать, по улицам ходят группы чуреков с ножами и приходится сразу переходить на другую сторону... поселившиеся в доме приехавшие за халявой в Россию не дают покоя жителям своими криками всю ночь. Идиотский термин  толерантности придуман специально для внедрения полчищ азиатов с целью завоевания России без войны.
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1 час.
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