The Telegraph: Россия и Саудовская Аравия нанесли тройной удар по СШA и EС. А Германия восстановит «Северные потоки»

214K прочитали Западные СМИ сообщили своей публике тревожные новости. В откровениях иностранных журналистов речь идет о тройном ударе по экономике Старого Света после решения ОПЕК+ об очередном сокращении добычи нефти.
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