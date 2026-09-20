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Царьград

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Следственный комитет проверит жалобы на отсутствие отопления в Заозерске

Следственный комитет проверит жалобы на отсутствие отопления в Заозерске

Жители Заозерска жалуются на проблемы с отоплением после установки теплоконтроля в 2021 году. Следственный комитет России инициировал проверку, чтобы разобраться в ситуации, а председатель поручил предоставить доклад о результатах.

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