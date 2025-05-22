Биткоин растет в одиночку, без альткоинов

Недавний рывок Bitcoin сопровождается неожиданным разрывом с альткоинами: вместо синхронного роста альт-монеты увязли, а корреляция с BTC опустилась к нулю или даже стала отрицательной на 12-часовых графиках.
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