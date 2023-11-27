‼️В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение В связи с прохождением средиземноморского циклона сегодня в республике ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица.