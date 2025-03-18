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Юрист Адамс объяснил, как решать проблемы с отоплением в квартире

Юрист Адамс объяснил, как решать проблемы с отоплением в квартире

Проблемы с отоплением в многоквартирных домах могут возникнуть в двух крайних случаях: либо его не включают в установленные сроки, несмотря на снижение температуры в помещениях, либо отопление продолжает функционировать, когда на улице уже тепло, что приводит к перегреву жилых помещений, объяснил в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.

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