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Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    И для чего эта инфа???? А дальше что? Всё работает, деньги гребут лопатой и поносят Россию! 😈Центр торжествует((((А ...Замдиректора бежа...
  • Виталий Рудзит
    Это не люди. это люди с корнями - все на землю обетованную..Замдиректора бежа...
  • Елена Смирнова
    я не понимаю, почему этих людей нельзя привлечь к ответственности???  ведь ясно, что это враги!!!Замдиректора бежа...

На смену майскому «беззлобию» пришёл лютый «хрюкостяг»

Долго  думала,  как  быть  - то ли выписать в  столбик очередные перлы  нашего  дорогого  Димитрия-Принудителя, как то  - "педикулёзные  свиньи,  завонявшиеся боровы, сальные  хряки,  тифозная европа, бандеровские  гниды" и пр.

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