Звание Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь присвоено двум коллективам Могилевской области.

Фото: mogomc.byВ Бобруйске состоялся просмотр республиканской комиссией программ творческих коллективов Осиповичского района на предмет присвоения звания Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь: народного ансамбля народной песни ´Вязанка´ Вязьевского сельского Дома культуры и народного ансамбля народной песни и музыки ´Дзівакі´ район .
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