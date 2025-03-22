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В Совфеде рассказали о лидерских качествах Лаврова

В Совфеде рассказали о лидерских качествах Лаврова

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Любой человек, находясь рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, будет ощущать, что рядом с ним лидер, на которого нужно равняться, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совфеда по международным делам, экс-посол России в КНР Андрей Денисов.

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