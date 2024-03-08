Блогер Эрик Давидыч: помощь СВО и слухи о смерти Елена ГалицкаяИзвестный автоблогер и благотворитель Эрик Давидыч продолжает привлекать внимание своими нестандартными поступками и активной поддержкой фронта.
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