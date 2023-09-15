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Хави: «В «Реале» разрывы «крестов», есть травмы в «Ман Сити», «МЮ»... График настолько требователен, что организм не выдерживает – и происходит сбой»

Хави: «В «Реале» разрывы «крестов», есть травмы в «Ман Сити», «МЮ»... График настолько требователен, что организм не выдерживает – и происходит сбой»

Главному тренеру «Барселоны» в связи с травмой хавбека Педри задали вопрос, есть ли в клубе план по предотвращению мышечных травм.

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