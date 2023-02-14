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Нагельсманн о победе «Баварии»: «Удивлен, что «ПСЖ» был так пассивен. Они вообще не планировали отбирать мяч»

Нагельсманн о победе «Баварии»: «Удивлен, что «ПСЖ» был так пассивен. Они вообще не планировали отбирать мяч»

Юлиан Нагельсманн удивлен пассивностью «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тренер «Баварии» дал комментарий после победы со счетом 1:0.

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