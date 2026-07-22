Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предполагающий введение запрета на получение российского гражданства или права проживания на территории России мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью.
«Они должны соблюдать закон, уважать нашу культуру и веру»: мигрантам с судимостью хотят запретить получать гражданство РФ и жить в России
Комментарии
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Сергей Алексеев
Погашенная судимость или нет гражданской выдавать нельзя, и такая норма должна быть введена для всех иностранных граждан. У нас своих преступников достаточно, зачем пускать ещё и других???
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1 м.
Николай Кузнецов
Почему это я не прав, если я придерживаюсь примерно того же, что вы написали здесь. Я только категорически против того, что многие здесь орут - убивать всех мигрантов надо, или что все среднеазиаты такие и сякие. Они такие же, как и мы, и то, что к нам попадают преступники и бандиты виноваты не столько они, сколько наши же чиновники, силовики, даже просто граждане и наш бизнес, как и власти кстати.
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1 м.
карла карлова
Только трудовой краткосрочный визовый режимв для всех и нкаких семей,детей,обучения и лечения.Мигранты должны это делать у себя на родине.Надо брать пример у ОАЭ.
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1 м.
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