В истории российской фронтовой журналистики останутся те, кто «добывал винтовку в бою», как Аня Прокофьева

Военкоры в память о погибшей в Белгородской области журналистке Анне Прокофьевой и погибших в ЛНР журналистов призвали высказывать уважение корреспондентам, работающим на передовой, при жизни, и не оскорблять память о них после гибели призывами не пускать военкоров на линию фронта.
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