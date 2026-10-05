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Царьград

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«Металлург» дома проиграл «Адмиралу» 2:5 в матче КХЛ

«Металлург» дома проиграл «Адмиралу» 2:5 в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» дома проиграл «Адмиралу» со счётом 2:5 в первом матче после выездной победы над «Спартаком».

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